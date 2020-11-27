МЧС предупредило о неблагоприятной погоде 28 ноября

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение на 28 ноября. Со ссылкой на местный филиал Росгидромета ведомство сообщает, что неблагоприятные погодные явления ожидаются в ночь на субботу, а также утром и в первой половине дня.

Местами туман видимостью 200-800, гололедица на дорогах, в отдельных районах гололед и налипание мокрого снега. Таков прогноз синоптиков на указанное время.

Напомним, ночью температура будет в пределах -3…+2 по области и 0…-2 в Рязани, днем соответственно -2…+3 и +1…+3. Помимо снега и мокрого снега возможен дождь.