В рязанской ФНС рассказали о начислении повышенной ставки транспортного налога

Сейчас для автомобилей стоимостью выше 3 млн. рублей применяется повышенная ставка транспортного налога. Так, для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет применяется коэффициент 1,1. При средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска - 2,0. А при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, и также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет – 3,0.

«Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в Перечень Минпромторга России на определенный налоговый период», - сообщили в УФНС по Рязанской области.

За базу для расчета берется мощность автомобиля и ставка для конкретного коридора мощности (например, до 100 л.с, от 101 до 150 л.с. и так далее).

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в Налоговом кодексе РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется, добавили в налоговой. Соответственно, исходя из нее налог исчисляться не может.