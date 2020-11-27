Губернатор заявил о снижении смертности на дорогах Рязанской области

Губернатор Николай Любимов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения заявил о снижении смертности на дорогах Рязанской области. Он опирался на публичную статистику Госавтоинспекции, которая действительно показывает улучшение основных показателей.

Если верить этой статистике, за январь-октябрь 2020 года случилось 1309 ДТП, в которых 151 человек погиб и 1752 человека пострадали. По сравнению с 10 месяцами прошлого года эти значения снизились на 13,7%, 25,3% и 16,3% соответственно.

Отдельно глава региона выделил уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма. По данным ГИБДД, погибли девять детей (до 16 лет). Это столько же, сколько в отчетном периоде 2019-го, однако пострадавших стало меньше примерно на треть, а именно 148.