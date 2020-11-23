До конца ноября изменится расписание рязанских электричек

Несмотря на наступление погодной зимы, ремонтные работы на железной дороге продолжаются. А значит, вынужденно меняется график движения поездов, в первую очередь электричек. Так, в период с 24 по 30 ноября, изменится время прибытия и отправления поездов вокзала Рязань-1.

Сасовское направление:

24 и 25 ноября

Электропоезд (далее – Э/П) № 6034 Рязань – Ясаково, отправлением в 15.56, будет отправляться в 14.56

Э/П № 6033 Ясаково – Рязань, прибытием в 12.30, будет прибывать в 12.33

Э/П № 6045 Сасово – Рязань, прибытием в 16.25,будет прибывать в 16.48

Э/П № 6023 Гавердово – Рязань, прибытием в 17.47, будет прибывать 17.57

26 и 27 ноября

Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.31

Э/П № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.45, отменяется на участке Рязань – Лесок. Время отправления со ст. Лесок 12.56

Э/П № 6033 Ясаково – Рязань, прибытием в 12.30, будет следовать только до ст. Лесок и прибывать н а нее в 12.19

Московское направление

26 и 27 ноября

Э/П № 6018 Рыбное – Рязань, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.17

24, 25, 26, 27, 30 ноября

Э/П № 6003 Рязань – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать до ст. Луховицы

Э/П № 7041 Рязань – Москва «экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться в 7.42

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань, прибытием в 9.56, будет следовать от ст. Луховицы и прибывать в Рязань в 11.10

Э/П № 6992 Москва – Рязань, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.35

Э/П № 7040 Москва – Рязань «экспресс», прибытием в 10.06, будет прибывать в 11.18.

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