«Начинала пионервожатой»: Анжелика Евдокимова – новый детский омбудсмен Рязанской области

Анжелика Евдокимова. Фото: ryazan.sledcom.ru

23 ноября на заседании Рязанской областной Думы рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, которую внес губернатор Николай Любимов. Заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев представил в этом качестве Анжелику Евдокимову. Она родилась в городе Михайлов. С 1995 года после окончания Московской государственной юридической академии работала в органах прокуратуры и Следственном комитете. Носит звание полковника юстиции и является практикующим юристом.

- Что такое работа с детьми, Анжелика Владимировна знает не понаслышке, - отметил Роман Петрович. - Свою трудовую деятельность она начала в должности пионервожатой. На службе и в рамках общественной работы активно участвовала в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи, а также на помощь детям в непростой жизненной ситуации.

Кандидатура Анжелики Евдокимовой согласована уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Анной Кузнецовой. Депутаты приняли решение о ее назначении единогласно. Анжелика Владимировна сразу же приняла присягу, поклявшись защищать права и законные интересы детей.

- Благодарю за оказанное мне доверие. Я приложу все силы, знания и опыт, чтобы в полной мере оправдать его, - добавила Анжелика Владимировна.

Также она отметила вклад в развитие института уполномоченного по правам ребенка Екатерины Мухиной, которая стала депутатом регионального парламента.