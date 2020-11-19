ХК "Рязань" крупно выиграл дома у "Горняка" (Учалы)

Даниил Чечелев не раз спас команду от неминуемого, казалось бы, гола. Фото из архива "КП"-Рязань".

Очередной домашний матч в ВХЛ 19 ноября проводили подопечные Сергея Решетникова. Гостили в городе на Оке игроки и тренеры «Горняка» (Учалы).

Хозяева не ломанулись вперёд, сломя голову, но натиск на ворота Владимира Галкина чувствовался. На 11 минуте он воплотился в заброшенную шайбу. Обрез, двое «горожан» выходили на оборонца и голкипера «Горняка», но Никита Куракин решил все сделать сам – шайба после его броска влетела точно в девятку ворот башкирской команды. Темп несколько упал, форвард гостей вышел один на один – Даниил Чечелев оказался на высоте. Но… был назначен буллит: Чечелев выиграл дуэль у Никиты Сетдикова. А в конце периода Захар Чернов при игре 4х4 умело подставил клюшку под щелчок Никиты Жульдикова – 2:0.

Второй период начался атаками «Горняка» - его игроки находились в зоне хозяев полторы минуты. Упорство гостей принесло свой результат. Александр Дербенев некоторое время спустя делает счет 1:2. Затем «Рязань» 4 минуты поиграла в большинстве – «горняки» полностью парализовали атакующие действия. Дальше команды, при таком «скользком» счете, больше думали об обороне, нежели об атаках. «Горняк» постепенно завладел инициативой – «Рязань» опасно несколько раз ответила. Концовка за хозяевами, Репьях был близок к успеху.

Через 2 минуты после начала третьего периоды «Горняк» получил большинство. Активный прессинг «горожан», и гости ничего внятного не показывают. Далее игра пошла на встречных курсах «тихоходов», но Гончаров заставил охнуть трибуны. А затем Захар Чернов оформил дубль: отдавал пас в параллель, и шайба от клюшки защитника «Горняка» влетела в ворота. Репьях в меньшинстве опасно атаковал ворота соперников – вратарь был на месте. Страсти тем временем постепенно накалялись. «Горняки» даже пытались просто затолкать шайбу в ворота, причем вместе с голкипером. Затем выход Жульдикова с Владимиром Карповым, и капитан «горожан» снимает вопрос о победителе. 4:1 за пять минут до конца третьего периода. И все-таки подсластили пилюлю гости: за полторы минуты до сирены счет стал 2:4 (Егор Баранов). А победную точку, попав в опустевшие ворота, поставил старательный Максим Кориневский. 5:2, и «Рязань» празднует победу.