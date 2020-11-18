Александр Жулин об уроженке Рязани, фигуристке Трусовой: Она мне напоминает Ягудина

Прославленный фигурист и тренер Александр Жулин высоко оценил Сашу Трусову. Фото: Global Look Press.

Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Александра Трусова в начале ноября заняла первое место на четвертом этапе Кубка России в Казани, показав лучшие в мире результаты в произвольной программе (171,21) и по общей сумме баллов (248,63). Эксперты отмечали преображение Трусовой после перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Свое мнение "РБК-спорт" об экс-воспитаннице рязанской школы фигурного катания высказал прославленный фигурист и тренер Александр Жулин:

- Саша Трусова — это просто какая-то фантастика. Если она сохранит все это до Олимпиады… Не скажу, что она будет главным фаворитом, но одним из основных точно. Если так все и будет продолжаться — а она, насколько я понимаю, очень работоспособная, не привыкла сдаваться, — она, конечно, очень серьезный конкурент для всех.

При этом Жулин признался, что Трусова ему напоминает Алексея Ягудина:

- Она — абсолютный атлет. Она же падает не потому, что плохо катается, а из-за того, что очень сильно рискует. Это ее конек, козырь, философия.