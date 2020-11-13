В рязанской ОКБ восстановили позвоночник по новой для региона методике

Женщине дали шанс на полноценную жизнь. Фото из архива "КП".

В ОКБ Рязани женщина попала после того, как ее сбила машина. Нейрохирурги диагностировали перелом позвонка в поясничном отделе. Такой диагноз для пациентов звучит как приговор, а хирургическое лечение сопрягалось с большой кровопотерей, травматичностью и длительным восстановлением. Но это было раньше - уточнила пресс-служба регионального минздрава.

Нейрохирурги ОКБ провели операцию по новой для рязанского региона методике. Она такова: в ходе хирургического вмешательства позвонки фиксируются и стабилизируются при помощи специальных имплантов, установленных через разрезы в полтора сантиметра.

Сложность заключается в том, что в каждом позвонке есть своя точка ввода титанового винта, размер которого строго индивидуален. Специалисты вкручивают их, и определяют анатомически правильное положение позвоночника.

Операция длилась около двух часов. Теперь состояние пациентки не вызывает тревоги у специалистов.