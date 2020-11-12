ХК «Рязань» проиграл «Ростову» на выезде

Захар Чернов - последний из гостей, "пробивший" голкипера "Ростова". Фото: Павел АВЕРИН

Очередной матч ВХЛ подопечные Сергея Решетникова проводили в Ростове-на-Дону. По картинке было видно, что ростовчане только открывают для себя хоккей – ледовый комплекс «АйсАрена» очень похож на тренировочный каток рязанской команды.

Не прошло и двух минут с начала встречи, как место на скамейке оштрафованных занял Репьях. Вышел, и тут же Дмитрий Марченков из «Ростова» зажег цифры 1:0 – Даниил Чечелев оказался бессилен. На 10 минуте при игре 4х4 Александр Репьях счет сравнял, своеобразно компенсировав свое удаление. Под конец первого периода явственно заявила о себе немногочисленная группа поддержки «Рязани», которая в течение первой трети выглядела явно сильнее хозяев льда. Под занавес «Ростов» играл в большинстве (удалили Буренова). За 6 секунд до сирены на перерыв гости и вовсе остались втроем – Репьях опять появился в штраф-боксе.

Практически дежавю: в начале второй двадцатиминутки гости уже впятером, и… 2:1 (Евгений Марченко). Затем Павел Щербаков и Дмитрий Марченков довели счет до 4:1. Захар Чернов сократил отставание 2:4 – «Рязань» заметно активизировалась. Максим Кориневский сам создал себе момент, причем опаснейший – голкипер «Ростова» Данил Кудашев блеснул мастерством. Гости окончательно прижали ростовчан к своим воротам, но гол до конца второго периода зрители так и не увидели.

Третий период начался ураганными атаками гостей – создавалось ощущение, что «Рязань» в большинстве. Но дело до точного броска не доходило. «Ростов» был на волоске от того, чтобы закрепить успех – Чечелев выручил. Но Денис Куянов все же переиграл вратаря гостей – 5:2 – это первая для него в сезоне шайба. Вадим Щегольков поставил точку в этом крайне неудачном для «Рязани» матче – 6:2.

И в заключение. Не в оправдание рязанской команде – несколько основных игроков вышли на этот матч с температурой.