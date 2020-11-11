Рязанцы выпустили в водоемы две тонны малька карася

Карась готовится к своему новоселью.

Количество рыбы в водоемах Рязанской области, откровенно говоря, не увеличивается. Этому способствуют и экологическая обстановка, и действия браконьеров. Рыболовный прессинг на некоторых водоемах также играет роль.

Но есть неравнодушные люди. 10 ноября они выпустили в один из водоемов 2 тонны малька карася, выращенного на одном из рыбзаводов. Время выбрано довольно удачное – сейчас карась залегает в зимнюю спячку, а значит, шансов попасть ему в зубы щуки меньше. К тому же карась рыба быстрорастущая, а значит те сегодняшние мальки, что переживут зиму-другую, могут стать трофеем наших рыбаков.

— Вместе мы - сила, способная улучшить как экологическую обстановку нашего края, так и хоть немного изменить менталитет земляков, — говорит один из организаторов этой акции, Павел. Показывайте, как правильно вести себя с природой родного края окружающим. Подавайте пример, и нашим детям останется окружающая среда, за которую не стыдно.

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