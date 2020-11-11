В Лесопарке устроят выставку с фотографиями рязанцев

В Лесопарке в преддверии Нового года устроят выставку под открытым небом, на которой разместят снимки рязанцев. Это могут быть детские новогодние фотографии или зимние пейзажи города.

«Ищем новогодние и праздничные снимки родного города в разные периоды времени! Если у тебя сохранились фотографии из твоего детства, а может с новогодней городской елки, присылай их нам», - обратились организаторы к подписчикам группы МАУК "Лесопарк".

Отправлять фотографии предлагают на электронную почту lesopark62@yandex.ru до 5 декабря.