Стало известно, когда в Рязани могут начать хоронить в гробах со стеклянной крышкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве государственная фирма «Ритуал» готова начать производство гробов со стеклянной крышкой. Об этом сообщили ряд федеральных СМИ. Это необходимо для того, чтобы родственники умершего от короновируса могли произвести традиционную церемонию прощания с усопшим.

«Комсомолка» решила узнать, а есть ли такая возможность у рязанцев, и какие перспективы имеются в данном направлении похоронного дела.

В рязанской государственной фирме, занимающейся ритуальными услугами, ответили, что сейчас таких гробов нет, и не предвидится, но в одной из частных фирм были более откровенны:

— Мы понимаем вашу обеспокоенность по этому вопросу, но пока таких гробов нет, — сообщил администратор ритуального агентства. — Однако, в ближайшее время, при наличии технических возможностей, их производство может начаться. Понятно, что цена их будет отнюдь не социальная, и будет, по предварительной оценке, начинаться от 30 тысяч рублей.

В то же время, в этой частной фирме, настоятельно порекомендовали в случае похорон человека, умершего от COVID-19, не приближаться близко даже к закрытому гробу. Как говорится, береженого бог бережет.

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