В Рязанском онкодиспансере выполнили две сложные операции женщинам

Две операции прошли успешно - пациентки выписаны. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Рязанском областном онкологическом диспансере выполнено две сложные операции женщинам, которым диагностирован рак внутренних органов. Об этом сообщает региональный минздрав.

- Операция сама по себе достаточно трудоемкая, требует использования современного оборудования. И достаточно кропотливая длительная работа, - раскрыл детали главврач онкодиспансера Михаил Рязанцев.

Это было хирургическое вмешательство в сфере гинекологии - гистерэктомия. Оно требуется при поздних, запущенных стадиях заболевания. На сегодняшний день подобные операции в нашей области не частые, что связано с увеличением скринингового обследования населения и выявлением злокачественного образования на ранних стадиях.

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