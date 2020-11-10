В Рязанскую область поступила первая партия «коронавирусных» препаратов

Первая тысяча упаковок «Фавипиравира» и «Апиксабана» поступила в Рязанскую область, сообщает местная опергруппа по противодействию коронавирусной инфекции. Препараты намерены предоставлять бесплатно по назначению врача для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

Напомним, «Фавипиравир» - противовирусный препарат, эффективность которого при COVID-19 не подтверждают даже на родине, в Японии. Тем не менее, Минздрав РФ включил его в схемы лечения этого заболевания.

«Апиксабан» - антикоагулянт, то есть лекарственное средство, угнетающее свертываемость крови. Также включен Минздравом РФ в схемы лечения коронавирусной инфекции.

Всего, по информации опергруппы, Рязанская область на федеральные средства получит более 50 тысяч упаковок 16 наименований лекарств. В их числе: «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Амоксициллин», «Умифеновир», «Ривароксабан», «Мокифлокцин», «Парацетамол», «Метилпреднизолон» и другие»

Дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков в свободной продаже официально объясняют введением новой системы их маркировки и повышенным спросом. При этом специалисты напоминают, что самолечение может привести к плохим последствиям.