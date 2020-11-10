В Рязани появится музей хлеба «Мука»

"Мука" разместится на Почтовой. Фото: сайт ГТРК "Ока".

Музей хлеба будет размещен в здании, которое является объектом культурного наследия. Перед этим помещения отреставрируют. На эти цели региональное министерство культуры и туризма Рязанской области выделило грант в 1 миллион рублей.

Открыть музей планируют уже в следующем году - пообещали журналистам ГТРК "Ока". Он будет в здании на пешеходной Почтовой улице. Правда, сейчас объект культурного наследия больше напоминает декорацию к фильму.

Какие экспозиции и мастер-классы ждут рязанцев и гостей города автор проекта Анастасия Гурина пока не рассказывает. Лишь немного приоткрывает завесу тайны: музей будет мультимедийным. И уже известно, что будет на полках будущего выставочного комплекса. Самодельные пряники.