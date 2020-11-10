М5 продолжает убивать: под Рязанью мужчину сбил грузовик

Фото: УМВД по Рязанской области.

На М5 «Урал» в Рязанской области продолжают гибнуть люди. 9 ноября жертвой ДТП стал мужчина, личность которого пока не установлена.

Как сообщает региональное УМВД, трагический инцидент произошел на 222 километре федеральной трассы (Рязанский район, недалеко от Ивашково). Примерно в 18:40 45-летний житель Тульской области на грузовом автомобиле Volvo совершил наезд на пешехода. Полученные последним травмы оказались несовместимы с жизнью.

Отметим, что только за 9 месяцев 2020 года (более свежую статистику ГИБДД пока не огласила) в 44 ДТП с пешеходами в Рязанской области 40 человек пострадали и четверо погибли. Эти показатель уже на треть выше, чем за весь 2019 год.