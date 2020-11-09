Рязанские предприятия приглашают на выставку новогодних елок

Ранее выставка проходила на Лыбедском бульваре и пользовалась популярностью. Фото: сайт горадминистрации.

Мероприятия, посвященные празднованию наступающего 2021 года, начнутся в Рязани 19 декабря года текущего и продлятся по 7 января будущего. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

В связи с этим городские власти организуют выставку оригинальных елок, в которой предлагается принять участие предприятиям и организациям. Основное условие: елка должна отражать специфику их деятельности.

Выставку планируется разместить в Центральном парке культуры и отдыха с 15 декабря. Для этого необходимо подать письменное подтверждение об участии в выставке, а затем - дизайнерский проект новогоднего атрибута.

Со всеми деталями потенциальные участники "Арт-елки" могут ознакомиться здесь.

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