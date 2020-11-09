ГИБДД обратилась к рязанским водителям из-за похолодания

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к автолюбителям из-за скорого похолодания. На отдельных участках дорог может образовываться наледь, особенно утром и вечером.

Водителям рекомендуют ездить медленнее, держать дистанцию до других транспортных средств и избегать резких маневров.

- Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта, - призвали в ГИБДД.

На трассах, исходя из текста обращения, нужно не только руководствоваться скоростными ограничениями, а еще исходить из погодных и дорожных условий и принимать во внимание состояние проезжей части. Тогда в экстренной ситуации будет больше времени, чтобы принять правильное решение.

Также водителям настоятельно порекомендовали поспешить со сменой летних шин на зимние.