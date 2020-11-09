8 ноября случилось массовое ДТП в Шиловском районе

Машина сильно помята, но водитель отделался легкими травмами. Фото пресс-службы регионального УМВД.

В воскресенье, 8 ноября, примерно в 15.15, в Шиловском районе на 289 километре автодороги М-5 "Урал", 39-летний житель Самарской области на фуре "MAN" по предварительной версии не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем "Kia Sportage" под управлением 49-летнего рязанца.

После этого на дороге случился эффект домино. "Kia Sportage" зацепил "Кia Optima", который в свою очередь столкнулся с фурой "Volvo FM". Так описывает подробности массовой аварии пресс-служба регионального УМВД.

К счастью, лишь водитель автомобиля "Kia Sportage" получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

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