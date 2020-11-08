Накануне профессионального праздника в Рязанской области появился "Дядя Степа"

Трехметровая фигура мульт-милиционера украшает клепиковский музей. Фото: сайт ИД "Пресса".

Как сообщает сайт ИД "Пресса", в пятницу, 6 ноября, в музее деревянного зодчества имени В. П. Грошева в Клепиковском районе торжественно открыли новую деревянную композицию "Дядя Стёпа".

С ней связаны два любопытных факта. Первое: в 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения мультипликатора Леонида Шварцмана. Именно он создал знакомый нам с детства образ дяди Степы-милиционера. Второе: фигура запомнившегося нескольким поколениям зрителей мультипликационного персонажа появилась в клепиковском музее накануне Дня сотрудника органов внутренних дел.

Деревянную трехметровую скульптуру создал в течение двух недель Николай Гетьман.

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