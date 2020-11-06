В Рязанской области отчима будут судить за попытку убийства 3-летнего пасынка

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Следственный комитет передал в суд уголовное дело 37-летнего жителя Москвы, который обвиняется в покушении на убийство ребенка с особой жестокостью. Также мужчине вменяют кражу.

По версии следствия, самое страшное преступление москвич совершил 2 января текущего года. Он жил на даче в селе Черная Слобода Путятинского района со своей женой и 3-летним пасынком. Ребенка пьяный изверг начал избивать лишь за то, что тот мешал ему спать. Сначала он четырежды ударил его кулаком в лицо, затем схватил за ноги, ударил головой об косяк двери и бросил в кресло. Мальчик ударился головой о подлокотник и о деревянный пол. Все это происходило на глазах у его матери.

- Лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинский помощи мальчик остался жив, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Рязванской области.

В ходе расследование стало известно еще и о краже из дома жителя села, которую москвич совершил вместе со своим знакомым.

Суда обвиняемый дожидается под стражей. Свою вину он признал частично.