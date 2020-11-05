Рязанцам младше 18 запретили появляться в ТЦ без взрослых

Школьные каникулы в Рязанской области продлили до 15 ноября. Распоряжение губернатора официально опубликовано во вторник, 3-го числа, когда документ был принят на заседании регионального правительства.

Решение не возвращать детей в школу, напомним, продиктовано ситуацией с коронавирусом и другими вирусными инфекциями – болеет каждый десятый учитель.

Обязательно стоит обратить внимание на одно важное ограничение, прописанное в распоряжении:

«Запретить в период с 5 по 15 ноября 2020 года нахождение несовершеннолетних лиц в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), без сопровождения родителей или иных законных представителей», - говорится в одном из абзацев.