Оглашен приговор по делу об изнасиловании юной рязанки

В Рязанской области оглашен приговор по делу об изнасиловании 16-летней девушки. Решение принималось коллегией из трех федеральных судей.

Вечером 28 октября 2019 года жертва преступления в компании познакомилась с 20-летним парнем, который затем вызвался проводить ее домой. Будучи пьяным, фальшивый джентльмен совершил изнасилование и «иные насильственные действия сексуального характера».

В итоге рязанец признан виновным. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.