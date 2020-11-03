Школьникам Рязанской области продлили каникулы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рязанской области на 10 дней продлили каникулы для школьников. Такое решение приняли на заседании регионального правительства 3 ноября.
Главной причиной стала сложная ситуация с COVID-19 и другими вирусными инфекциями. Среди заболевших много учителей.
- Сейчас 675 учителей находятся на больничном, почти половина из них - в городе Рязани, это более десяти процентов. По области, в ряде районов процент заболевших учителей еще больше, - цитирует Любимова пресс-служба кабмина.
С рекомендацией повременить с возвращением детей в школы выступил Роспотребнадзор. При этом режим работы детских садов пока остается прежним.