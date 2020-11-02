В центре Рязани прошел субботник у городской усадьбы Попова

Совсем скоро старинная усадьба заживет новой жизнью.

31 октября во дворе дома №21 на улице Щедрина в центре Рязани прошел субботник. В этот день все желающие могли принять участие в уборке на территории вокруг старинного деревянного дома - городской усадьбы Попова, в которой по плану активистов должен появиться новый культурный центр.

На первый в своем роде субботник пришло около 50 человек, среди них были и еще совсем молодые люди и рязанцы постарше. Всех их объединило желание сохранить культурное наследие нашего города для будущих поколений рязанцев.

За время субботника от мусора отчистили весь двор усадьбы.

Среди тех, кто пришел на мероприятие, был градозащитник Андрей Петруцкий. Он рассказал, что, по его мнению, в последнее время в деле защиты исторического облика города произошел тектонический сдвиг:

- Региональные и городские власти стали относиться к этой проблематике с куда большим пониманием. Сейчас наконец-то все поняли, что лишь одними усилиями властей эту проблему не решишь. Необходимо привлекать специалистов, бизнес и общественников, для того чтобы восстанавливать все эти дома. Другого выхода из этой ситуации нет.

По словам Андрея Петруцкого, следующим шагом будет разработка градостроительных регламентов в границах исторического поселения с требованиями к плотности застройки, экстерьерам домов, в том числе материалам и оттенкам фасадов.

Анфиса Охлобыстина с удовольствием присоединилась субботнику на улице Щедрина.

К участникам субботника присоединилась и дочь популярного российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса.

- У вас в городе сохранилось достаточно много очень красивых старинных домов, которые обязательно нужно сохранить. Это то, что делает Рязань уникальной, придает городу идентичность, - поделилась Анфиса Охлобыстина.

За время акции удалось собрать несколько десятков мешков мусора, накопившегося здесь за те годы, пока дом находился в запустении. Для того чтобы привести это строение в полностью надлежащий вид, придется приложить еще очень много сил.

Надеемся, что субботник не станет разовой политической акцией и подобные мероприятия активисты продолжат осуществлять впредь.

С участка собрали несколько десятков мешков с мусором.

КСТАТИ

Здание, на территории которого прошел субботник является памятником архитектуры регионального значения. Городская усадьба Попова была построена на рубеже XIX-XX веков для генерала Ивана Андреевича Соболева. В 1915 году комплекс выкупил Петр Михайлович Попов. Строитель Московско-Рязанской железной дороги был двоюродным братом изобретателя радио Александра Попова.