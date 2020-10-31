Мимо вокзала Рязань-1 собираются пустить троллейбус и маршрутное такси

Вокзал Рязань-1 всегда был обделен доступностью общественным транспортом – один троллейбусный маршрут, плюс несколько редкоходящих автобусов. И это притом, что именно на него прибывают «экспрессы» из Москвы, и от него отходит большая часть пригородных электропоездов. Даже доехать до его «брата», Рязани-2, затруднительно.

Но эту проблему в скором времени собираются частично решить. Как стало известно, в рязанской мэрии сейчас прорабатывается вопрос о переносе на ул. Вокзальную троллейбусного маршрута № 5 и маршрутного такси № 77. Но как скоро это произойдет, пока не известно.