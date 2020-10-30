Новые случаи коронавируса обнаружили в 36 точках Рязанской области

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. 30 октября опергруппа опубликовала статистику, согласно которой новые случаи COVID-19 выявили в 36 населенных пунктах.

Из 105 положительных тестов 49 взяли в Рязани. Неумолимо растет заболеваемость в Скопине, где за сутки зарегистрировали 10 инфицированных.

На карте пандемии появилось еще пять точек: Шахманово (Рязанский район), Ардабьево (Касимовский район), Айкановка (Сараевский район), Коленцы (Старожиловский район), Протасьев Угол (Чучковский район).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 29 октября:

- Рязань - 5494 случая с начала пандемии (+49);

- Рязанский район – 468 (+6) (Поляны – 60 (+1), Алеканово – 10 (+1), Высокое – 9 (+1), Глебово – 6 (+1), Ульяновка – 4 (+1), Шахманово – 1 (+1));

- Скопин – 331 (+10);

- Касимов – 265 (+2);

- Рыбное – 251 (+4);

- Сасово – 226 (+1);

- Скопинский район – 183 (+4) (Ильинка – 16 (+1), Вослебово – 15 (+2), Свинушки – 9 (+1));

- Шиловский район – 182 (+1) (Ибредь – 11 (+1));

- Клепиковский район – 179 (+1) (Тума – 72 (+1));

- Рыбновский район – 174 (+1) (Чурилково – 2 (+1));

- Касимовский район – 164 (+3) (Подлипки – 16 (+2), Ардабьево – 1 (+1));

- Спасский район – 159 (+1) (Сумбулово – 2 (+1));

- Михайловский район – 154 (+1) (Грязное – 5 (+1));

- Шилово – 133 (+2);

- Михайлов – 125 (+2);

- Александро-Невский – 96 (+1);

- Сараевский район – 93 (+2) (Кривское – 11 (+1), Айкановка – 1 (+1));

- Старожиловский район – 77 (+1) (Коленцы – 1 (+1));

- Старожилово – 72 (+4);

- Сараи – 66 (+1);

- Захаровский район – 60 (+1) (Добрые Пчелы – 9 (+1));

- Чучково – 54 (+2);

- Чучковский район – 52 (+1) (Протасьев Угол – 1 (+1));

- Ухолово – 44 (+1);

- Кадом – 27 (+1);

- Ухоловский район – 18 (+2) (Калинин – 2 (+1), Смолеевка – 2 (+1)).