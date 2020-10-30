У рязанки, накопившей 300 тыс. рублей штрафов, арестовали Mercedes

29 октября в Рязани приставы обнаружили на одной из автостоянок и арестовали автомобиль должницы. Она является злостной нарушительницей ПДД: на своем Mercedes накопила почти 300 тыс. рублей штрафов.

Дорогой внедорожник предварительно оценили очень скромно – 1,6 млн рублей.

- После оформления всех документов транспортное средство оставили должнице на ответственное хранение с правом пользования, - сообщает пресс-служба областного УФССП.

Если в течение 10 дней долг не будет погашен, Mercedes пустят с молотка, а часть вырученных средств направят на оплату штрафов.