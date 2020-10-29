«Скопинский мясокомбинат» оштрафовали за антибиотик в консервах

«Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» оштрафован за антибиотик в консервах. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Предприятие оплатило в федеральный бюджет 150 тысяч рублей.

Продукцию из Рязанской области, а именно мясо цыпленка в собственном соку, приобрели в Белгороде, в магазине «Доброцен». Оттуда ее отправили на лабораторное исследование, в результате которого в образцах обнаружили энрофлоксацин - лекарственное средство для ветеринарного применения.

Затем на мясокомбинате ввели режим усиленного лабораторного контроля и в пробах из разных партий вновь обнаружили остатки препарата. Это стало поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.