Скончался рязанский полковник полиции

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28 октября в Рязани умер 45-летний полковник полиции Дмитрий Бондаренко. У него была подтверждена коронавирусная инфекция, и за его жизнь боролись в одном из "ковидных" госпиталей. При этом высокопоставленный офицер полиции страдал хроническим заболеванием.

Дмитрий Бондаренко являлся до последнего времени руководителем одного из отделов УМВД России по Рязанской области.

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