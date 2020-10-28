Роман Борсук стал командиром рязанского полка ВДВ

Роман Борсук официально вступил в должность. Фото: ТКР.

Как сообщает ТКР, полковник Роман Борсук официально вступил в должность командира 137-го Гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка.

Будущий комполка окончил Рязанское воздушно-десантное училище в 1997 году, затем прошел путь от командира взвода до комбата. Окончив общевойсковую академию им. Фрунзе, стал начальником оперативного штаба в Пскове. Принимал участие в боевых действиях в Закавказье и Сирии.

Повысить качество боевой подготовки и систематизировать пункты управления, чтобы соответствовать современным войскам – такие планы у Романа Борсука.