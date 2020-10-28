Николай Любимов внес изменения в документ об ограничениях в Рязани и области

Губернатор Николай Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности. Новую редакцию документа (№ 377-рг) опубликовали в среду, 28 октября, "Рязанские ведомости".

Отныне деятельность организаций общественного питания запрещена с 23.00 до 06.00 (было до 09.00).

Проведение на территории Рязанской области публичных мероприятий, а также развлекательных, культурных, зрелищных мероприятий запрещено с 06.00 до 23.00.

Кроме того, в документе предлагается Роспортебнадзору, полиции и Росгвардии обеспечить соблюдение масочного режима в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.