Дом купца Овсянникова в Рязани отдали в аренду за 1 рубль

Фото: vk.com/voopik_rzn

Гордума одобрила передачу объекта культурного наследия в центре Рязани в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за квадратный метр, но с охранными обязательствами. Это «Доходный дом купца Овсянникова» на улице Семинарской, 14 - один из образцов деревянного зодчества.

Нынешнее состояние памятника регионального значения оценивается неудовлетворительно. Однако арендатор - местное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» - в обмен на льготные условия должен за свой счет разработать проект современного использования здания площадью 577 «квадратов» и провести его реставрацию. Первое ВООПИиК намеревается сделать в течение 2 лет, второе – в течение следующих 5 лет.

- Надеемся на помощь всех неравнодушных людей к сохранению деревянного рязанского узорочья, - пишут представители общественной организации в ее официальной группе.