Рязанский машинист Сергей Строков выиграл почти 4 миллиона в лотерею

Фотография на память об удаче. Фото: "Столото".

Машинист из Рязанской области Сергей Строков выиграл в лотерею почти 4 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба "Столото".

Мужчина регулярно участвует в лотереях через мобильное приложение. Небольшие выигрыши он оставляет в виртуальном кошельке и на них приобретает билеты. В этот раз поступил также и стал обладателем суперприза государственной лотереи "Зодиак". Строков считает, что ему крупно повезло, ведь подобный билет он купил впервые.

- В личном кабинете накопилось рублей 300 и на них я купил билеты разных лотерей. Оставалось 25, которые я и потратил на «Зодиак». В приложении можно выбрать случайную комбинацию, если просто потрясти телефон. Я так сделал и выиграл, - делится радостью счастливчик.

Основное увлечение — проводить время на даче. Теперь на это у него точно есть средства.

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