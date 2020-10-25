Рязанский ТЮЗ - победитель всероссийского фестиваля в 4 номинациях

Сцена из спектакля. Фото: сайт рязанского ТЮЗа.

Первый фестиваль ТЮЗов России «Современная пьеса для детей и юношества» прошел в Йошкар-Оле. Как рассказал региональный министр Культуры Виталий Попов, постановка «Господа Головлевы. Маменька» по пьесе Ярославы Пулинович рязанских служителей Мельпомены отмечена сразу в четырех номинациях:

«Лучший спектакль»;

«Лучшая женская роль» – Марина Заланская (Арина Петровна);

«Лучшая женская роль второго плана» – заслуженная артистка Республики Хакасия Людмила Сафонова (Улита);

«Лучшая сценография» – Татьяна Виданова.