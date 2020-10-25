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Общество

В Рязанской области нашли якобы "Фестский диск". Или его сувенирную копию

Виктор Николаенков в Шиловском районе отыскал в земле глиняный диск диаметром 14,5 см
Антон ВОХЕЧ
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Тот самый "Фестский диск" Николаенкова.

Тот самый "Фестский диск" Николаенкова.

"Вечерняя Рязань" со ссылкой на страницу Виктора Николаенекова на YouTube рассказывает о том, что в Шиловском районе Рязанской области найден глиняный диск диаметром 14,5 сантиметра. На его поверхности изображены письмена, предположительно минойской культуры эпохи средней или поздней бронзы.

Похожий диск был найден в городе Фест на острове Крит. Точное назначение, а также место и время изготовления достоверно неизвестны. Более того, некоторые ученые подвергают сомнению его подлинность.

Тем не менее, Николаенков смело озаглавил свое видео: "Находка века! Фестский диск в Рязанской области!". Однако первый же комментатор остудил его пыл: "В Греции производится широкий ассортимент товаров в виде Фестского диска: ювелирные изделия из золота и серебра (броши, серьги, кулоны и т. п.), а также различные сувениры, пользующиеся неизменным спросом у туристов. Вот вам и все объяснение".

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