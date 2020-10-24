Рязанская область преодолела рубеж в 10 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанская область преодолела рубеж в 10 тысяч заболевших коронавирусом. После того как 24 октября стало известно еще о 99 случаях COVID-19, общее число заражений с начала пандемии составило 10007.

54 человека за минувшие сутки выздоровели.

В регионе, к сожалению, увеличилось и число жертв новой коронавирусной инфекции. В субботу по результатам экспертиз ее признали причиной одного летального исхода. Если верить статистике федеральной опергруппы, с весны смертельных случаев было 59.