В Рязанской области остается все меньше нетронутых коронавирусом уголков

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области. "Комсомолка" публикует список изменений.

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области. 23 октября сообщается о 105 новых случаях заражения более чем в трех десятках населенных пунктов,

Остается все меньше нетронутых COVID-19 уголков. За сутки на карту пандемии нанесены еще две точки: село Дашки 2-е (Рязанский район) и поселок Электрострой (Михайловский район).

Самый большой прирост заболевших, конечно, в Рязани (+52), за ней идут Спас-Клепики (+5), Александро-Невском, Костино Рыбновского района и Ряжск (везде по +4).

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 22 октября:

- Рязань - 5157 случаев заражения с начала пандемии (+52);

- Рязанский район – 447 (+5) (Поляны – 56 (+1), Мурмино – 20 (+1), Алеканово – 8 (+1), Высокое – 8 (+1), Дашки 2-е – 1 (+1));

- Скопин – 284 (+3);

- Ряжск – 267 (+4);

- Касимов – 246 (+2);

- Рыбное – 241 (+3);

- Новомичуринск – 168 (+1);

- Скопинский район – 165 (+1) (Побединка – 14 (+1));

- Рыбновский район – 164 (+4) (Костино – 28 (+4));

- Клепиковский район – 159 (+4) (Криуша – 23 (+1), Екшур – 4 (+2), Малиновка – 3 (+1));

- Касимовский район – 152 (+1) (Гусь-Железный – 14 (+1), Сынтул – 7 (+1));

- Спасский район – 147 (+1) (Троица – 8 (+1));

- Михайловский район – 145 (+1) (Электрострой – 1 (+1));

- Шилово – 122 (+1);

- Александро-Невский – 93 (+4);

- Сараевский район – 83 (+1) (Муравлянка – 3 (+1));

- Старожиловский район – 72 (+1) (Совхоз имени Ленина – 7 (+1));

- Сараи – 60 (+2);

- Старожилово – 62 (+2);

- Спасск-Рязанский – 58 (+1);

- Пронский район – 56 (+1) (Малинищи – 3 (+1));

- Спас-Клепики – 52 (+5);

- Шацк – 52 (+1);

- Пронск – 45 (+1);

- Чучковский район – 44 (+1) (Пертово – 11 (+1));

- Путятино – 33 (+1).