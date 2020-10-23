Рязанский молзавод поставлял в интернат кефир-фальсификат

Завод ООО «ОптТорг», работающий в поселке Тума (Клепиковкий район), признали виновным в производстве кефира-фальсификата. Пародия на молочку, поставлялась в Ардабьевский психоневрологический интернат (Касимовский район).

Еще в ноябре 2019 года в Центральной ветлаборатории исследовали пробы кефира жирностью 3,2% и обнаружили в них жиры растительного происхождения.

Затем - разбирательство в Арбитражном суде, который признал факт нарушения технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Какое наказание понесло предприятие, Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям не уточняет.