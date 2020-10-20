Коронавирус проник еще в три рязанских села

В Рязанской области появились данные о географии распространения коронавируса на 20 октября. Сообщается о 91 новом случае заражения за сутки в 23 населенных пунктах. Из них 54 – в Рязани.

На карте пандемии появились еще три точки. Это села Прудская (Михайловский район), Нагорное (Ряжский район) и Игнатьево (Кадомский район). Прежде COVID-19 там не обнаруживали.

Сразу семь заболевших прибавилось в Спас-Клепиках, четыре – в Михайлове.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 19 октября:

- Рязань - 5061 случай (+54);

- Скопин – 273 (+1);

- Ряжск – 263 (+2);

- Рыбное – 238 (+1);

- Касимов – 232 (+1);

- Клепиковский район – 152 (+1) (Лосево – 2 (+1));

- Спасский район – 145 (+3) (Ижевское – 27 (+3));

- Михайловский район – 143 (+3) (Октябрьский – 45 (+1), Щетиновка – 2 (+1), Прудская – 1 (+1));

- Шилово – 120 (+3);

- Михайлов – 113 (+4);

- Сапожок – 68 (+1);

- Кораблино – 65 (+1);

- Сасовский район – 61 (+1) (Сотницыно – 10 (+1));

- Спасск-Рязанский – 56 (+1);

- Спас-Клепики – 47.(+7);

- Ряжский район – 45 (+1) (Нагорное – 1 (+1));

- Путятинский район – 36 (+1) (Карабухино – 2 (+1));

- Путятино – 31 (+2);

- Ермишинский район – 26 (+1) (Савватьма – 10 (+1));

- Кадом – 26 (+1);

- Кадомский район – 8 (+1) (Игнатьево – 1 (+1)).