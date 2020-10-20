В Рязани произошла полицейская погоня со стрельбой

Вечером 19 октября в Рязани полицейские устроили погоню за нарушителем. «Гонщика» поймали с помощью табельного оружия. Стрелять по колесам решились уже за пределами города, на трассе М5.

А началось все во дворе на улице Новаторов. В 20.25 в дежурную часть поступило сообщение об автомобиле Ford Focus, перекрывшем проезд. Увидев полицейских, водитель заблокировал двери и на требования выйти из салона не реагировал.

Его отец, стоявший рядом, разводил руками: машина моя, но что происходит с сыном, не знаю. Тут наглец внезапно начал движение, перемахнул через бордюр и по зеленой зоне отправился прочь.

Лихача уж было нагнали на парковке ТЦ «Премьер». Инспекторы попытались разбить стекло водительской двери, но нарушитель вновь дал по газам и, протаранив чью-то «Калину», поехал в сторону Москвы.

- Двигаясь с высокой скоростью, Ford Focus преграждал проезжую часть для обгона, выезжал на полосу встречного движения и опасно маневрировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, - рассказали в областном УМВД.

Когда погоня переместилась за черту города, один из инспекторов выстрелил в правое заднее колесо, после чего автомобиль остановился. У 37-летнего водителя налицо были признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался, что карается наравне с пьяной ездой.

Сотрудники полиции насчитали шесть правонарушений, по которым составили протоколы:

- отказ от медицинского освидетельствования;

- невыполнение законного требования сотрудника полиции;

- оставление места ДТП;

- невыполнение требования об остановке транспортного средства;

- выезд на полосу встречного движения;

- проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.