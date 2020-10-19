Четыре рязанские дороги отремонтируют почти за полмиллиарда - список

Пожалуй, самая разбитая из перечисленных - дорога в Кадомском районе. Фото из аукционной документации.
В Рязанской области объявили торги на ремонт почти 40 километров проезжей части на четырех дорогах. Если сложить максимальную стоимость контрактов, получится более 480 млн рублей.
Планируется отремонтировать:
- в Старожиловском районе на трассе Рязань – Ряжск четыре участка общей протяженностью более 11 км между Гребнево и Соболево;
- в Сасовском районе на дороге Алешино - Ямбирно 11-километровый отрезок Новое Березово – Усеиново;
- в Кадомском районе четыре участка (также почти 11 км) дороги Кадом – Енкаево от Кадома до границы с Ермишинским районом;
- в Шацком районе два участка дороги Шацк – Касимов общей протяженностью 6 км на отрезке Большое Агишево – Юрино.
Последний объект должны сдать до конца июля 2021 года, остальные – до конца сентября.