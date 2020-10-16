В второй половине октября временно изменится расписание рязанских электричек

В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

С 17 по 31 октября

Электропоезд (далее - Э/П) № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать в 11.59

19, 21 октября

Э/П № 6044 Рязань – Ссаово, отправлением в 12.45, будет отправляться в 12.35

Э/П № 6033 Ясаково – Рязань, прибытием в 12.30, будет прибывать в 12.22

19, 21, 22, 23 октября

Э/П № 6048 Рязань – Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 21.23

Московское направление:

17, 18 октября

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань, прибытием в 9.54, будет прибывать в 11.14, отменяется остановка на пл. Слемы, Рыбное, Ходынино

19, 21, 22, 23 октября

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.43

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.16

Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «экспресс», прибытием в 15.22, будет прибывать в 16.18

Э/П № 6996 Москва – Рязань-1, прибытием в 19.04, будет прибывать в 19.59

17, 18, 24, 25, 31 октября

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет тследовать до ст. Луховицы

Э/П № 7041 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться в 7.41

Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет отправляться в 10.33

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38

24, 25, 31 октября

Э/П № 7084 Москва – Рязань «экспресс», прибытием в 11.27, будет прибывать в 11.38

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань, прибытием в 9.54, будет прибывать в 11.10, отменяется остановка на пл. Слемы

17, 18 октября

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.32, отменяются остановки Рыбное и Ходынино

Э/П № 6996 Москва – Рязань-1, прибытием в 19.04, будет прибывать в 19.47, отменяются остановки Рыбное и Ходынино

Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием 14.22, будет прибывать в 14.26, отменяются остановки Рыбное и Ходынино

Э/П № 6274 Узуново – Рязань-1, прибытием 12.52, будет прибывать в 12.56, отменяются остановки Рыбное и Ходынино

Э/П № 6276 Узуново – Рязань-1, прибытием 18.00, будет прибывать в 18.04, отменяются остановки Рыбное и Ходынино

Ряжское направление:

28, 29, 30, 31 октября

Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.55

19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 октября

Э/П № 6301 Ряжск – Рязань, прибытием в7.25, будет прибывать в 7.03

Э/П № 6303 Ряжск – Рязань, прибытием в 10.39, будет прибывать в 9.54