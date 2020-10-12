В Рязани концентрация сероуглерода в три раза превысила допустимую

12 октября в Рязани, в районе площади Свободы, зафиксировали очередное сверхнормативное загрязнение воздуха. Предельно допустимая концентрация сероуглерода оказалась превышена в три раза.

Как сообщает пресс-служба администрации города, экспресс-анализы проводила лаборатория управления по делам ГОЧС. Для этого использовался газовый хроматограф, способный измерить концентрации в атмосферном воздухе 9 различных веществ.

Городские власти заявили, что направили запрос с просьбой принять меры в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и министерство природопользования Рязанской области.