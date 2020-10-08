Пострадавшего в зоне ЧС в Рязанской области эвакуировали санавиацией

В больницах Рязанской области по состоянию на полдень 8 октября находятся 16 человек из зоны ЧС. Шесть из них получили травмы непосредственно во время пожара на складе боеприпасов, остальные пострадали из-за его последствий.

По данным оперативного штаба, 11 человек находятся в Скопинском ММЦ, в том числе один в реанимации, еще 4 – в Ряжском ММЦ (все в состоянии средней тяжести). Одному пострадавшему потребовалась транспортировка в Рязань: на вертолете санавиации его госпитализировали в трамцентр Областной клинической больницы.

В пунктах временного размещения остаются 82 человек. Среди них трое детей.