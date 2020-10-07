Шесть эвакопунктов развернули из-за ЧП в Рязанской области

Продолжается пожар, возникший на территории военной части в Рязанской области 7 октября и добравшийся до склада боеприпасов. Взрывы снарядов продолжаются. Из-за разлета осколков возникло еще несколько очагов.

Тем временем идет эвакуация людей. По информации администрации Скопинского района, один эвакопункт организован на базе Вослебовской средней школы, и в нем на данный момент размещено 100 человек, в том числе 9 военнослужащихи из той самой части и 9 детей.

Еще два эвакопункта организованы в Скопине - в средней школе №3 и гордской лыжной базе. На них будет размещено еще 48 человек.

В Ряжском районе эвакуируют жителей деревень Лыково, Нагорное, Александрово и Чирково. В Ряжске подготовлены три эвакопункта - в общежитии Ряжского колледжа, Центра внешкольной работы и спортивного комплекса «Флагман». Они могут принять около 200 человек.