На пожар в рязанской военчасти отправился министр МЧС

Евгений Зиничев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр МЧС России Евгений Зиничев направился в Скопинский район Рязанской области, где бушует пожар на территории военной части.

- В готовность приведена авиация и подразделения центра «Лидер», - сообщили в ведомстве.

Ранее в поселок Желтухино, рядом с которым уже несколько часов рвутся снаряды на складе боеприпасов, ранее прибыл вице-губернатор Игорь Греков. На месте Греков провел оперативное совещание.

По информации МЧС, из 14 населенных пунктов в радиусе нескольких километров (часть из них в соседнем Ряжском районе) эвакуировано более 1600 человек.