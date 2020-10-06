Рязань и Скопин в лидерах по приросту заболевших коронавирусом

За сутки география коронавируса в Рязанской области расширилась. По данным опергруппы от 6 октября, положительный результат показали сразу два теста, взятые в селе Макеево (Путятинский район).

Лидерами по приросту заболевших стали Рязани (+26) и Скопин (+6). Всего за сутки новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 20 населенных пунктах.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те точки на карде пандемии, где произошли изменения по сравнению с 5 октября:

- Рязань – 4439 случаев с начала пандемии (+26);

- Рязанский район – 393 (+1) (Варские – 9 (+1));

- Ряжск – 240 (+2);

- Скопин – 227 (+6);

- Рыбное – 216 (+1);

- Сасово – 195 (+1);

- Шиловский район – 157 (+2) (Желудево – 18 (+1), Задубровье – 4 (+1));

- Скопинский район – 148 (+1) (Желтухинский – 3 (+1);

- Спасский район – 133 (+2) (Ижевское – 21 (+1), Федотьево – 3 (+1));

- Шилово – 108 (+3);

- Сараевский район – 69 (+1) (Кривское – 7 (+1));

- Александро-Невский район – 62 (+2) (Бурминка – 4 (+2));

- Старожиловский район – 60 (+1) (Гребнево – 2 (+1));

- Сапожок – 56 (+1);

- Спасск-Рязанский – 49 (+1);

- Сараи – 47 (+1);

- Путятинский район – 24 (+2) (Макеево – 2 (+2));

- Кадом – 23 (+1).