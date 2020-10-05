Новые случаи коронавируса выявили в 24 точках Рязанской области

5 октября появились свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Если верить официальной статистике, за сутки в 24 населенных пунктах выявили 54 случая заражения.
27 заболевших прибавилось в Рязани. Еще в ряде точек на карте региона зарегистрировали один-два положительных теста. В их числе деревня Хрущево, до которой пандемия добралась впервые.
С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 4 октября:
- Рязань - 4413 случаев с начала пандемии (+27);
- Рязанский район – 392 (+5) (Поляны – 52 (+2), Льгово – 9 (+1), Глебово – 5 (+1), Реткино – 4 (+1));
- Ряжск – 238 (+1);
- Скопин – 221 (+1);
- Рыбное – 215 (+1);
- Сасово – 194 (+1);
- Новомичуринск – 159 (+1);
- Шиловский район – 155 (+1) (Ибредь – 8 (+1));
- Скопинский район – 147 (+1) (Чулково – 5 (+1));
- Спасский район – 131 (+1) (Ижевское – 20 (+1));
- Михайлов – 89 (+2);
- Александро-Невский – 74 (+1);
- Александро-Невский район – 60 (+2) (Ольховка – 3 (+1), Студенки – 2 (+1));
- Старожиловский район – 59 (+1) (Хрущево – 1 (+1));
- Сапожок – 55 (+2);
- Спас-Клепики – 37 (+2);
- Чучково – 36 (+1);
- Чучковский район – 35 (+1) (Мелехово – 5 (+1));
- Захарово – 31 (+1);
- Кадом – 22 (+1).