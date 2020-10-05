Новые случаи коронавируса выявили в 24 точках Рязанской области

5 октября появились свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Если верить официальной статистике, за сутки в 24 населенных пунктах выявили 54 случая заражения.

27 заболевших прибавилось в Рязани. Еще в ряде точек на карте региона зарегистрировали один-два положительных теста. В их числе деревня Хрущево, до которой пандемия добралась впервые.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 4 октября:

- Рязань - 4413 случаев с начала пандемии (+27);

- Рязанский район – 392 (+5) (Поляны – 52 (+2), Льгово – 9 (+1), Глебово – 5 (+1), Реткино – 4 (+1));

- Ряжск – 238 (+1);

- Скопин – 221 (+1);

- Рыбное – 215 (+1);

- Сасово – 194 (+1);

- Новомичуринск – 159 (+1);

- Шиловский район – 155 (+1) (Ибредь – 8 (+1));

- Скопинский район – 147 (+1) (Чулково – 5 (+1));

- Спасский район – 131 (+1) (Ижевское – 20 (+1));

- Михайлов – 89 (+2);

- Александро-Невский – 74 (+1);

- Александро-Невский район – 60 (+2) (Ольховка – 3 (+1), Студенки – 2 (+1));

- Старожиловский район – 59 (+1) (Хрущево – 1 (+1));

- Сапожок – 55 (+2);

- Спас-Клепики – 37 (+2);

- Чучково – 36 (+1);

- Чучковский район – 35 (+1) (Мелехово – 5 (+1));

- Захарово – 31 (+1);

- Кадом – 22 (+1).