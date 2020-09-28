На фонтан в центре Рязани установят специальный кожух

Фонтан готовят к зиме. Фото: сайт горадминистации Рязани.

На Театральной площади у фонтана «Маски» появится специальный кожух, зимой здесь по традиции установят световой фонтан. Об этом сообщил сайт городской администрации Рязани.

Специальное ограждение установят у фонтана «Лоси». Оно закроет доступ к оборудованию, но гости и жители города смогут видеть скульптуру. Фонтан на Московском шоссе сейчас обслуживает подрядная организация. Она проведет подготовку к предстоящей консервации.

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